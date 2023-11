Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client News Corp: BPA accru d'un tiers au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 16 cents au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, à comparer à 12 cents sur la même période de l'exercice précédent.



L'EBITDA des segments s'est accru de 4% à 364 millions de dollars, grâce à des économies de coûts en lien notamment avec ses réductions d'effectifs de 5% annoncées, ainsi qu'à une augmentation de 1% de ses revenus à 2,5 milliards.



Ces derniers ont été soutenus par une progression des ventes de livres physiques et une croissance robuste de l'activité d'information professionnelle chez Dow Jones, alors que les services immobiliers ont été pénalisés par un marché du logement morose aux Etats-Unis.





