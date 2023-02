Newmont veut acquérir Newcrest Mining pour 17 milliards de dollars

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.

La proposition de Newmont est soumise à certaines conditions habituelles : une diligence raisonnable à la satisfaction des deux parties, la conclusion d'un accord de mise en œuvre du projet et une recommandation du Conseil d'administration de Newcrest invitant les actionnaires de Newcrest à voter en faveur de la proposition.

(AOF) - Compagnie américaine spécialisée dans la production d'or, Newmont Corporation a soumis une proposition d'acquisition de Newcrest Mining Limited (un groupe minier australien) pour 16,9 milliards de dollars. La transaction proposée combinerait deux des plus grands producteurs d'or mondiaux. L'offre de Newmont prévoit que le nouveau groupe soit détenu à 70% par l'entreprise américaine, basée à Denver (Colorado), et à 30% par la société australienne.

