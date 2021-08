Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Newmont : trouve du soutien vers 58$ information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 18:43









(CercleFinance.com) - Newmont semble avoir trouvé du soutien vers 58$, après 5 séances de repli consécutif (suite à un pullback sous 63,4$). En cas de nouvel accès de faiblesse, le titre pourrait retrouver du soutien au niveau du support des 54,6$ du 1er mars dernier.

Valeurs associées NEWMONT NYSE +2.25%