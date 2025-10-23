Newmont dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels, les prix records de l'or compensant la baisse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les actions et de détails dans les paragraphes 4 à 9)

Newmont NEM.N , le plus grand mineur d'or au monde, a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, les prix record de l'or ayant aidé à compenser une baisse de ses niveaux de production.

Les prix de l'or ont à plusieurs reprises établi de nouveaux records cette année, les investisseurs se tournant vers l'actif refuge dans le contexte de l'incertitude déclenchée par les politiques tarifaires du président américain Donald Trump et l'escalade des tensions géopolitiques.

Newmont a déclaré avoir réalisé un prix moyen de l'or de 3 539 dollars l'once au cours des trois mois clos le 30 septembre, contre 2 518 dollars un an plus tôt.

La remontée des prix a permis d'amortir une baisse de 15 % de la production d'or, qui est passée à 1,42 million d'onces au cours du trimestre.

La production de la société a été affectée par des teneurs en minerai plus faibles et une maintenance planifiée à la mine Penasquito au Mexique et à la mine Lihir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que par l'achèvement de l'exploitation de la mine à ciel ouvert Subika à Ahafo South en juillet.

Les actions de la société ont baissé de 2,5 % dans les échanges prolongés qui ont suivi la publication des résultats.

La baisse de la production fait suite à un effort de restructuration plus large après l'acquisition par la société du mineur australien Newcrest pour 17,14 milliards de dollars, Newmont vendant des actifs non essentiels pour réduire la dette.

Les coûts de maintien de l'or ont diminué d'environ 2,8 % pour atteindre 1 566 dollars l'once au troisième trimestre, ce qui s'explique par l'augmentation des prix et des gains d'efficacité opérationnelle.

Newmont s'attend à ce que les dépenses d'investissement augmentent en 2026 à mesure qu'elle fait avancer ses projets clés, y compris les travaux sur les résidus à Cadia et une expansion potentielle à Red Chris.

Le mois dernier, la société a nommé Natascha Viljoen, sa première directrice générale , pour succéder à Tom Palmer.

Le mineur d'or a affiché un bénéfice trimestriel de 1,71 $ par action sur une base ajustée,dépassant l' estimation moyenne des analystes de 1,43 $, selon les données compilées par LSEG.