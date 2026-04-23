Newmont dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des prix de l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 5)

Newmont NEM.N , le plus grand producteur d'or au monde, a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre jeudi, la hausse des prix de l'or ayant permis de compenser une baisse de ses niveaux de production.

Les prix de l'or XAU= ont atteint des niveaux record au cours du trimestre grâce à la demande de valeurs refuges et aux paris sur les baisses de taux, avant de diminuer après que le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran ait déclenché une crainte d'inflation liée au pétrole brut, bien que les prix soient restés bien au-dessus des niveaux observés il y a un an.

Les prix du métal jaune ont atteint en moyenne 4 673,5 dollars l'once au premier trimestre 2026, soit une hausse d'environ 63 % par rapport à l'année précédente.

Le prix moyen trimestriel réalisé pour l'or était de 4 900 $ l'once, contre 2 944 $ l'once à la même période l'année précédente.

La production trimestrielle d'or de Newmont était de 1,30 million d'onces, contre 1,54 million d'onces l'année dernière.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,90 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,18 $ par action, selon les données compilées par LSEG.