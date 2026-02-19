Newmont dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à l'envolée des prix de l'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 5)

Newmont NEM.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, la hausse record des prix de l'or ayant compensé la baisse de production du plus grand producteur d'or au monde.

Les prix de l'or XAU= ont atteint de nombreux records au cours des derniers mois, stimulés par les attentes de réduction des taux d'intérêt américains, les tensions géopolitiques accrues et l'incertitude économique.

Les prix du métal jaune ont atteint en moyenne 4 135 dollars l'once au cours des trois derniers mois de 2025, soit une hausse de 56 % par rapport à l'année précédente.

Le prix moyen réalisé pour l'or était de 4 216 $ l'once au cours du trimestre, contre 2 643 $ l'once au cours de la période précédente, a déclaré la société.

La production trimestrielle d'or de Newmont était de 1,45 million d'onces, contre 1,90 million d'onces un an plus tôt.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,52 $ par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,00 $, selon les données compilées par LSEG.