Newell Brands réduit les prix de Rubbermaid et de Graco, les consommateurs devenant plus économes
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juveria Tabassum

Newell Brands réduit ses prix de jusqu'à 15% pour sa marque de stockage alimentaire Rubbermaid et pour plusieurs articles de base du portefeuille de produits de puériculture Graco, a déclaré un porte-parole à Reuters vendredi.

Les entreprises de biens de consommation courante telles que Newell, qui ont augmenté leurs prix pendant plusieurs trimestres pour contrer l'impact des droits de douane, sont maintenant confrontées à un retour de bâton de la part des consommateurs qui luttent contre les coûts élevés des produits de première nécessité.

Le géant des snacks et des sodas PepsiCo a déclaré mardi qu'il réduirait jusqu'à 15 % les prix de ses produits préférés tels que Lay's et Cheetos, après qu'une série de réactions des consommateurs a montré qu'ils ressentaient la pression sur leur budget.

"Bien que les prix de certains produits restent légèrement supérieurs aux niveaux de la fin de l'année 2023, Newell a abaissé le prix de vente conseillé pour plusieurs articles de base, notamment le parc d'enfant Pack 'n Play et le siège auto Turn2Me", a déclaré un porte-parole de Newell Brands.

Les prix sont réduits chez Rubbermaid car Newell a investi dans la capacité de production nationale pour compenser l'impact des droits de douane, a ajouté le porte-parole.

Les actions de Newell ont chuté d'environ 14 % avant la mise sur le marché jeudi, après que la société a annoncé un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations.

En décembre, la société a supprimé 900 emplois et a pris jusqu'à 90 millions de dollars de frais de restructuration. Elle a également fermé une vingtaine de magasins Yankee Candle aux États-Unis et au Canada.

Newell, qui fabrique des produits non essentiels tels que des boîtes de rangement, des bougies et des articles pour bébés, a déclaré en octobre qu'elle avait revu à la hausse ses coûts tarifaires prévus, les faisant passer de 155 millions de dollars à 180 millions de dollars pour 2025.

Elle vise un bénéfice normalisé par action de 54 cents à 60 cents pour l'ensemble de l'année 2026, contre une estimation moyenne de 60 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

