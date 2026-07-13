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Newcleo poursuit son projet d'introduction au Nasdaq afin de financer une technologie nucléaire de nouvelle génération
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up du secteur nucléaire Newcleo poursuit son projet d’introduction en bourse sur le Nasdaq , une opération qui pourrait lui apporter les fonds dont elle a cruellement besoin pour développer son activité innovante, comme l’indiquent des documents déposés auprès des autorités de régulation.

* L'entreprise, qui développe des réacteurs rapides modulaires avancés refroidis au plomb ainsi que du combustible nucléaire issu de matières nucléaires retraitées, a déposé la semaine dernière des documents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

* Fondée par le physicien italien Stefano Buono, la société prévoit de s’introduire en bourse sur le Nasdaq par le biais d’une fusion avec NewHold Investment Corp III NHIC.O au cours du second semestre de cette année.

* La perte nette de Newcleo s’est creusée pour atteindre 140 millions d’euros en 2025, contre 110 millions d’euros en 2024, en raison de l’augmentation des dépenses de recherche et développement et des frais généraux, parallèlement à une baisse du chiffre d’affaires, comme l’indiquent les documents déposés auprès de la SEC.

* La trésorerie de la société est tombée à 105 millions d’euros, contre 193 millions d’euros en 2024.

* Le cabinet d’audit Grant Thornton a émis des doutes quant à la capacité de Newcleo à poursuivre son activité en raison de ses pertes nettes récurrentes.

* La société vise à lever jusqu’à 429 millions de dollars grâce à son introduction en bourse, selon le dossier déposé.

* Newcleo collaborera avec Oklo Inc. OKLO.N , soutenue par Sam Altman, dans le cadre d’un programme lancé par le ministère américain de l’Énergie visant à explorer l’utilisation potentielle du plutonium datant de la Guerre froide du pays comme combustible pour réacteurs nucléaires.

(1 dollar = 0,8749 euro)

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