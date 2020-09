New York reste la place financière la plus attractive devant Londres

(AOF) - Dans la 28ème édition du Global Financial Centres Index (GFCI), New York a conservé son titre de place financière la plus compétitive au monde, devant Londres. Son score a augmenté d'un point, à 770, alors que la capitale britannique en a gagné 24 à 766. Le podium est complété par Shanghai (748 points), qui a gagné une place depuis le dernier classement de mars 2020, aux détriments de Tokyo. De son côté, avec 713 points (-5), Paris a perdu trois places et pour classer 18ème.

Le classement du GFCI est établi deux fois par an, en mars et septembre, depuis 2007 par Z/Yen, le principal groupe de réflexion commercial de la City de Londres, qui s'est associé en 2016 à l'Institut de développement de la Chine.

Il s'appuie sur 54 500 évaluations recueillies auprès de 8 549 professionnels du secteur de la finance, et tient compte également des critères plus larges, tels que la stabilité politique, le niveau qualification de la main d'oeuvre, ou encore le niveau des infrastructures.

A noter toutefois que certains analystes interrogés dans le cadre de l'élaboration de ce classement ont fait part de leurs craintes quant à l'attractivité de la place londonienne à court et moyen terme en raison du Brexit.