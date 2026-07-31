New York poursuit Kalshi en justice, estimant que ses marchés de prédiction sont des jeux d'argent illégaux

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* La procureure générale de New York affirme que Kalshi ne disposait pas de licence de jeux d'argent

* Les marchés de prédiction, de plus en plus populaires, permettent de parier sur le sport, les élections et les jeux télévisés

* L'État de New York a intenté des poursuites similaires contre les plateformes Coinbase et Gemini

* La CFTC dépose une requête « d’urgence » pour bloquer l’application de la loi par l’État de New York

* Kalshi qualifie le procès intenté par New York de « théâtre politique »

(Ajout du mémoire déposé par Kalshi et d’une analyse des contestations juridiques aux paragraphes 2, 9 et 10) par Jonathan Stempel

La procureure générale de New York a poursuivi Kalshi vendredi, affirmant que sa plateforme de marchés de prédiction enfreignait les lois de l’État contre les jeux d’argent illégaux.

L'affaire intentée par la procureure générale Letitia James aggrave une bataille qui prend rapidement de l'ampleur, marquée par une avalanche de poursuites et de contre-poursuites, visant à déterminer si ce sont les différents États américains ou le gouvernement fédéral qui doivent réglementer le secteur en pleine expansion des marchés de prédiction.

Dans une requête déposée devant un tribunal d’État de Manhattan, Mme James a déclaré que Kalshi n’avait pas obtenu la licence de la Commission des jeux de l’État de New York nécessaire pour exploiter sa plateforme, sur laquelle les utilisateurs effectuent des transactions en fonction des résultats prévus de manifestations sportives, d’élections et d’autres événements.

La procureure générale a déclaré que de telles plateformes pouvaient encourager le jeu compulsif, notamment chez les personnes âgées de moins de 21 ans, et mettre en danger la santé financière, émotionnelle et physique des individus.

Elle a déposé en avril des requêtes similaires à l’encontre de deux autres opérateurs de marchés de prédiction – Coinbase Financial Markets COIN.O et Gemini Titan GEMI.O – affirmant que les « contrats d’événement » proposés par ces trois sociétés relevaient « par excellence » du jeu.

« Les lois new-yorkaises sur les jeux d’argent protègent les enfants contre les paris des mineurs et contribuent à lutter contre la dépendance au jeu », a déclaré Mme James dans un communiqué. « Peu importe comment ils se nomment, les marchés de prédiction comme Kalshi sont des plateformes de jeux d’argent, ni plus ni moins. »

LA CFTC CONTESTE NEW YORK

Les marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket ont vu leur popularité monter en flèche depuis l’élection présidentielle américaine de 2024, lors de laquelle ils s’étaient montrés plus performants que les instituts de sondage pour prédire la victoire du républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris.

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a revendiqué une compétence exclusive en matière de surveillance et a contesté les mesures réglementaires prises dans au moins neuf États, dont New York, qu’elle a poursuivie en justice en avril.

Kalshi est basée à New York. La société s’attendait à la plainte de James, qu’elle a qualifiée de « théâtre politique orchestré par les dirigeants de notre propre État », et a demandé son renvoi devant le tribunal fédéral de Manhattan huit heures après que la procureure générale l’eut déposée.

New York « cherche à se positionner comme l’autorité nationale de régulation des produits dérivés », a déclaré Kalshi. « Par cette action — qui vise à faire fermer Kalshi à l’échelle nationale —, New York cherche à saper fondamentalement la compétence exclusive de la CFTC. »

La CFTC, quant à elle, a déposé une requête « d’urgence » devant le tribunal fédéral tard dans la nuit de jeudi afin d’empêcher l’État de New York de soumettre Kalshi aux lois étatiques sur les jeux d’argent, qualifiant cette démarche d’« abus de pouvoir » qui porterait un préjudice irréparable à l’agence et aux marchés qu’elle réglemente.

Mercredi, la cour d’appel fédérale de Manhattan a rejeté la demande de Kalshi visant à éviter d’éventuelles mesures coercitives, alors que la société fait appel du refus, le 8 juillet , de la juge fédérale de district Analisa Torres de prononcer une injonction contre l’État. Kalshi avait intenté une action préventive contre l’État de New York en octobre dernier afin de bloquer de telles mesures.

PARIS SUR LE SUPER BOWL ET « BIG BROTHER »

Selon la requête de l’État de New York, les marchés de prédiction de Kalshi relèvent des jeux d’argent, car les utilisateurs peuvent parier sur des événements dont ils ne contrôlent pas l’issue, tels que le vainqueur du Super Bowl ou de l’émission de téléréalité « Big Brother ».

L’État de New York a également contesté le fait que Kalshi autorise les jeunes âgés de 18 à 20 ans à utiliser sa plateforme, alors que la loi de l’État fixe à 21 ans l’âge minimum requis pour les paris sportifs sur mobile.

« Kalshi a choisi d’ignorer les lois new-yorkaises sur les jeux d’argent, qui visent à protéger les consommateurs, à prévenir les problèmes liés au jeu, à financer des services publics essentiels et à garantir que toutes les entreprises respectent les mêmes règles », a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, dans un communiqué. « Ce choix a des conséquences. »

Au moins quatre États — le Massachusetts , le Michigan , le Nevada et Washington — ont obtenu des décisions de justice restreignant les activités de Kalshi.

En refusant de mettre un terme à une éventuelle action coercitive de l’État de New York, la juge Torres a estimé que les intérêts de l’État — à savoir prévenir la dépendance au jeu, préserver l’intégrité du sport et éviter la prolifération de contrats non réglementés — l’emportaient « largement » sur les intérêts de Kalshi visant à garantir la primauté du droit fédéral et à éviter des problèmes techniques « insolubles » pour ses clients.

New York demande la cessation des agissements prétendument illégaux de Kalshi, la confiscation des gains illicites, des amendes civiles équivalentes au triple de ces gains, ainsi que la restitution des sommes aux clients.