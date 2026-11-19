La procureure générale de New York a intenté jeudi une action en justice contre InterContinental Hotels Group IHG.L , ainsi que contre le propriétaire d’un ancien Holiday Inn situé dans le centre-ville de Rochester, dans l’État de New York, les accusant d’exploiter des dizaines de travailleurs immigrés.

La procureure générale Letitia James a déclaré que les travailleurs recrutés pour rénover l’hôtel avaient été contraints de travailler jusqu’à 112 heures par semaine après le début des travaux au printemps 2023, certains d’entre eux n’ayant pas été payés pendant au moins huit mois.

Mme James a également indiqué que les travailleurs et leurs familles, y compris des enfants, étaient contraints de vivre dans des pièces infestées de nuisibles et de vermine au septième étage abandonné, dépourvu de chauffage, d’électricité, de toilettes en état de marche et d’eau courante. Elle a ajouté que le propriétaire et un entrepreneur chargé des travaux de rénovation avaient menacé les travailleurs qui réclamaient leur salaire d'expulsion et de déportation.

IHG a été accusé d’avoir tiré profit des travaux de rénovation et d’avoir eu connaissance des menaces et du travail forcé, notamment par l’intermédiaire de responsables qui se sont entretenus avec certains travailleurs lors d’une inspection.

Mme James a déclaré que cela contredisait le site web d’IHG, qui affirme que l’entreprise britannique s’engage à lutter contre le travail forcé, la traite des êtres humains et d’autres formes de ce “crime terrible, souvent caché” qu’est l’esclavage moderne.

“Une entreprise qui se présente comme un leader dans la lutte contre la traite des êtres humains ne peut pas fermer les yeux lorsque des travailleurs au sein de son propre hôtel demandent de l’aide”, a déclaré James dans un communiqué.

IHG NIE AVOIR EU CONNAISSANCE DE FAUTES GRAVES

Dans un communiqué, IHG a déclaré condamner fermement la traite sous toutes ses formes, et a ajouté que les allégations contenues dans la plainte “constituent une violation profonde des valeurs, de la culture et des attentes d’IHG” vis-à-vis de toute personne associée à l’entreprise.

“Nous convenons que le propriétaire de l’hôtel et le sous-traitant doivent être tenus pour responsables de toute violation de la loi”, a déclaré IHG. “Nous nions catégoriquement qu’IHG ait eu connaissance de fautes graves commises par le propriétaire de l’hôtel ou le sous-traitant, telles qu’alléguées dans la plainte.”

La plainte réclame divers dommages-intérêts et amendes civiles pour des violations présumées des lois new-yorkaises sur le travail et les dirigeants, ainsi que d’une loi fédérale protégeant les victimes de la traite des êtres humains.

Parmi les autres défendeurs figurent Nayan Patel, qui a acheté l’hôtel en décembre 2020 et l’exploitait sous licence d’IHG, ainsi que l’entrepreneur Roman Petrik. On ignore s’ils sont représentés par des avocats.

M. Patel n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique laissé à une adresse obtenue grâce à une recherche dans les registres publics. M. Petrik n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.

L’hôtel a été rebaptisé Wyndham en janvier 2025, puis les autorités de Rochester l’ont fermé en juin 2026 en raison d’infractions au code de prévention des incendies et d’autres manquements.

IHG compte plus de 7 000 hôtels dans plus de 100 pays, ainsi que des dizaines de marques, notamment Candlewood Suites, Crowne Plaza, Hotel Indigo et Kimpton.