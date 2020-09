Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client New York garde une longueur d'avance sur Londres au classement des places financières Reuters • 25/09/2020 à 13:21









par Huw Jones LONDRES, 25 septembre (Reuters) - New York a conservé vendredi le titre de première place financière mondiale, suivie par Londres qui renforce, à la veille de sa sortie définitive de l'Union européenne, sa deuxième position. Le classement GFCI 28 (Global Financial Centres Index), qui prend notamment en compte la stabilité politique, la qualification de la main d'oeuvre et les infrastructures, repose sur 54.500 évaluations recueillies par le cabinet Z/Yen Partners et le China Development Institute (CDI) auprès de 8.549 professionnels du secteur. "Le GFCI 28 témoigne de la confiance accrue dans les principales places financières, mais d'une baisse générale de la confiance dans d'autres places (du monde)", a déclaré le président exécutif du Z/Yen Group, Michael Mainelli, soulignant la volatilité de l'indice cette année. "De nouvelles méthodes de travail remettent en question le concept d'une place financière traditionnelle", a-t-il ajouté. Shanghai vient compléter le podium devant Tokyo, Hong Kong et Singapour. Avec 713 points, Paris perd trois places et prend la 18e position du classement. Certains des sondés ont affirmé que le Brexit pourrait réduire l'attractivité de la place financière britannique, jusqu'ici employée par les banques mondiales comme porte d'entrée de l'UE. Le Royaume-Uni a quitté l'UE en janvier mais reste de fait un membre jusqu'au 31 décembre prochain, date à laquelle il espère avoir obtenu un accord de libre-commerce avec le bloc. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Z/YEN Survey September 2020 https://tmsnrt.rs/3j3BDPa ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

