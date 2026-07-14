New York devient le premier État à imposer un moratoire sur les centres de données

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* Une interdiction de construction d'un an s'appliquera aux centres de données consommant 50 mégawatts ou plus, selon un responsable

* La contestation des centres de données au sein des communautés est devenue un sujet politique brûlant

* Hochul va proposer une loi visant à supprimer l'exonération de la taxe sur les ventes pour les centres de données hyperscale

par Jasper Ward

New York est devenu mardi le premier État américain à suspendre la construction de nouveaux centres de données de grande envergure, en imposant un moratoire d’un an alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que ces installations, moteurs de l’essor de l’intelligence artificielle, font grimper les coûts énergétiques, mettent à rude épreuve les ressources en eau et pèsent sur les communautés locales.

Ce moratoire place New York à l’avant-garde d’un débat national de plus en plus vif sur la manière de gérer les infrastructures nécessaires au développement de l’intelligence artificielle. Alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour construire de nouveaux centres de données, les législateurs et les régulateurs de dizaines d’États étudient des mesures visant à limiter leur impact sur les réseaux électriques, les factures d’électricité et les communautés locales.

« Alors que le développement des centres de données menace de faire grimper les factures d’électricité, d’épuiser nos ressources naturelles et de créer de l’incertitude pour les New-Yorkais, il est de ma responsabilité d’agir et de montrer la voie », a déclaré Mme Hochul, qui a ajouté qu’elle s’efforcerait également de faire adopter une législation visant à supprimer les exonérations de taxe sur les ventes dont bénéficient les grands centres de données.

L’interdiction de construction s’appliquera aux centres de données consommant 50 mégawatts ou plus d’électricité, ont précisé des responsables du bureau de la gouverneure.

Pendant la durée du moratoire, le Département de la protection de l’environnement de l’État ne délivrera aucun permis discrétionnaire dont la procédure n’est pas déjà considérée comme achevée, a précisé le bureau de la gouverneure.

Mme Hochul a plutôt chargé les responsables de l’État d’élaborer une « déclaration d’impact environnemental générique » (GEIS) afin de garantir que les nouveaux centres de données mis en service respectent des « normes cohérentes », ainsi que d’examiner les impacts environnementaux potentiels de la construction et de l’exploitation de ces centres dans l’État.

Selon le bureau de Mme Hochul, l’interdiction sera levée dès que l’État aura finalisé ces normes.

LES CENTRES DE DONNÉES SUSCITENT UNE VIVE RÉACTION Le mois dernier, la législature de New York a adopté un projet de loi visant à imposer des mesures de protection aux centres de données, mais celui-ci n’a pas encore été transmis à Mme Hochul pour signature. Des responsables de son cabinet ont qualifié ce projet de loi de « complexe », ajoutant qu’« il faudra un certain temps pour le faire aboutir » auprès de la législature de l’État.

L’expansion des centres de données aux États-Unis fait grimper la demande en électricité — et les factures d’électricité — dans de vastes régions du pays, suscitant une levée de boucliers tant au niveau local que politique. Seul un Américain sur trois approuve le rythme effréné de la construction de centres de données et la plupart s'opposerait à l'implantation d'un tel centre dans sa propre commune, selon un récent sondage Reuters/Ipsos.

Des dizaines d’assemblées législatives d’État ont présenté des projets de loi visant à limiter les effets des centres de données sur les factures d’électricité et l’environnement. New York est le premier État à avoir promulgué un moratoire complet. En avril, la gouverneure du Maine, Janet Mills, a opposé son veto à un projet de loi qui aurait imposé un gel similaire à ces installations. En mai, plus de 12 gigawatts de charges à très forte consommation d’énergie, dont des centres de données, étaient en attente de raccordement au réseau électrique de l’État, selon un rapport récent de l’opérateur indépendant du réseau new-yorkais. L’État occupe la huitième place du classement des prix de détail de l’électricité résidentielle les plus élevés du pays, selon les données du département américain de l'Énergie.