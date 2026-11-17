Le chiffre d'affaires annuel d'Anthropic pourrait dépasser les 500 milliards de dollars d'ici 2030, a déclaré mardi New Street Research, qui a lancé sa couverture de cette entreprise spécialisée dans l'IA avec une recommandation "acheter", en amont de son introduction en bourse très attendue cette semaine.
La société de courtage prévoit également que la capacité de calcul d’Anthropic sera multipliée par six pour atteindre 30 gigawatts (GW) d’ici la fin de la décennie, contre 5 GW fin 2026, ce qui portera ses coûts annuels de calcul à près de 314 milliards de dollars.
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L’introduction en bourse d’Anthropic devrait valoriser la société à environ 1.400 milliards de dollars et intervient dans un contexte d’incertitude des investisseurs concernant le secteur de l’IA
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New Street Research a fixé un objectif de cours à 12 mois de 105 dollars pour le titre, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 35% à 50% par rapport au prix d’introduction en bourse prévu pour Anthropic, compris entre 70 et 78 dollars
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New Street est la deuxième société de courtage à lancer une couverture sur le titre, après Seaport Research Partners
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"Le prix de l’introduction en bourse d’Anthropic se situe dans une fourchette prudente, à l’instar des hyperscalers matures, et nettement en deçà de celui des éditeurs de logiciels d’infrastructure à forte croissance", a déclaré New Street
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"Nous estimons donc que le risque de baisse sur le multiple est limité, c’est-à-dire que l’action devrait évoluer en ligne avec la croissance future du chiffre d’affaires", a ajouté la société de courtage
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New Street prévoit que le chiffre d’affaires total passera de 53 milliards de dollars en 2026 à 505 milliards de dollars d’ici 2030
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Anthropic a déjà conclu des contrats de calcul à long terme d’une valeur totale de plus de 1.000 milliards de dollars, selon les estimations de la société de courtage
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Ces contrats correspondent à 17 GW de capacité de calcul sous contrat d’ici 2030, soit plus de la moitié des 30 GW que New Street prévoit que l’entreprise déploiera d’ici là
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"Nous ne prévoyons pas de besoins de financement importants pour Anthropic", a déclaré New Street.
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La société de courtage estime que seuls environ 20% de la capacité de calcul déployée d’ici 2030 nécessiteront des dépenses d’investissement de la part d’Anthropic, la majeure partie du déploiement étant financée par les fournisseurs de services cloud et les prestataires
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