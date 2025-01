Neuvième séance de hausse de suite pour le CAC 40, le luxe brille

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. Côté statistiques, en zone euro, le PMI Composite est ressorti à 50,2 en janvier contre un consensus de 49,7 a indiqué S&P Global. Côté valeurs, Kering a fini en tête de l'indice CAC 40 avec Pernod Ricard. Le groupe de luxe ainsi que LVMH, Hermès et L'Oréal ont été soutenu par les résultats rassurants de son concurrent britannique Burberry. Enregistrant une neuvième séance de hausse consécutive, le CAC 40 a gagné 0,44% à 7 927,62 points. Il porte ses gains sur la semaine à 2,83%. L'Eurostoxx 50 a progressé 0,04% à 5 219,37 points.

Ericsson a chuté de 12,72% à 85,20 couronnes suédoises, subissant sa pire journée sur les marchés depuis plus d'un an et demi. L'équipementier télécoms a fait état d'un bénéfice opérationnel ajusté inférieur aux attentes au quatrième trimestre. Le bénéfice opérationnel s'élève à 9,8 milliards de couronnes, contre 7,4 milliards l'année précédente, là où le consensus tablait sur 10,3 milliards de couronnes. Le groupe suédois a renoué avec les bénéfices en 2024, à 400 millions de couronnes.

Les valeurs du luxe ont brillé ce vendredi dans le sillage des résultats de Burberry (+9,55% à 1172,75 pence à Londres. Kering (+4,49% à 258,30 euros) a fini en tête du CAC 40. LVMH (+1,87% à 734,10 euros) et Hermès (+0,87% à 2662 euros) ont également progressé, tout comme L'Oréal (+1,10% à 358,45 euros), tirant le CAC 40 à la hausse. A Zurich, Richemont a progressé de 0,94% à 171,70 francs suisses. Burberry a fait état d'une baisse moins importante que prévu de ses ventes comparables au troisième trimestre.

Seb a avancé de 0,27% à 91,20 euros. Le spécialiste du petit équipement domestique a publié des ventes qui s'élèvent à 8,266 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2024, contre 8,006 milliards d'euros un an plus tôt. Les analystes tablaient quant à eux sur un consensus de 8,28 milliards d'euros pour cette période."Les ventes grand Public ont dépassé, en 2024, le niveau record de 2021, une année marquée par le suréquipement lié à la période Covid, confirmant ainsi les solides fondamentaux de croissance du marché", précise la société dans un communiqué

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,3 en janvier contre un consensus de 47,7 a indiqué S&P Global. Il était de 47,5 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 49,3 à 48,9 entre décembre et janvier. Il était attendu à 49,3.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en janvier contre un consensus de 49,7 a indiqué S&P Global. Il était de 49,6 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,6 à 51,4 entre décembre et janvier. Il était attendu à 51,4.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,1 en janvier contre un consensus de 48,2 a indiqué S&P Global. Il était de 48 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,2 à 52,5 entre décembre et janvier. Il était attendu à 51,1.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,4 en janvier après 55,4 en décembre, a indiqué S&P Global. Le PMI pour les services est passé de 56,8 à 52,8 entre décembre et janvier. Il était attendu à 56,4.

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 71,1 en janvier après 74 en décembre. Il était attendu à 73,2.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4,24 millions d'unités en décembre, contre un consensus de 4,19 millions et après 4,15 millions en novembre.

Vers 17h50, l'euro progresse de 0,93% à 1,0512 dollar.