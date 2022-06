Neuvième clôture hebdomadaire négative pour le bitcoin

Selon elle, cette forte baisse au cours des neuf dernières semaines suggère un changement fondamental et psychologique du sentiment des investisseurs. Le sentiment du marché des crypto-monnaies a atteint des niveaux historiquement bas ces derniers temps, l'indice Crypto Fear & Greed ayant atteint sa plus faible valeur enregistrée de 8/100 le 17 mai, indiquant une peur extrême.

(AOF) - "Le bitcoin bat de nouveaux records, mais malheureusement pas des records très positifs", observe BitPanda. En effet, le graphique hebdomadaire du bitcoin a enregistré sa 9e séance négative consécutive pour la toute première fois. Le bitcoin a perdu plus de 55% de sa valeur de marché au cours de cette période, constate la plateforme de trading,

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.