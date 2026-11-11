Neuronetics plonge après une cession d'actions à prix très réduit d'un montant de 30 millions de dollars

** L'action de la société spécialisée dans la santé mentale interventionnelle Neuronetics STIM.O a chuté de 13,9 % à 1,73 $, son plus bas niveau depuis plus de trois mois, avant l'ouverture de la bourse, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 30 millions de dollars réalisée pendant la nuit

** STIM, société basée à Malvern, en Pennsylvanie, a annoncé mardi en fin de journée la cession de 18,75 millions d’actions à 1,60 dollar, soit une décote de 20,4 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société a l’intention d’utiliser une partie du produit net de l’émission pour rembourser partiellement un prêt à terme contracté auprès de Perceptive Credit Holdings IV, LP, ainsi que pour financer ses besoins généraux, notamment le marketing et les activités de R&D, entre autres

** William Blair est le chef de file de l’opération, aux côtés de BTIG et Canaccord Genuity

** STIM, qui compte environ 77,7 millions d’actions en circulation, propose son système NeuroStar Advanced Therapy destiné au traitement du trouble dépressif majeur chez l’adulte

** À la clôture de mardi, le titre affichait une hausse d’environ 46 % depuis le début de l’année

** Les quatre analystes couvrant le titre sont optimistes; le cours cible médian est de 6 dollars, selon les données de LSEG