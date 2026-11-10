Neuronetics en baisse après le lancement d'une offre d'actions

** Le titre de Neuronetics ( STIM.O ), société spécialisée dans les traitements interventionnels en santé mentale, a chuté de 10 % à 1,81 dollar après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds
** La société STIM, basée à Malvern, en Pennsylvanie, lance une offre d'actions sans dévoiler le montant de l'opération
** William Blair est le chef de file de l'opération, aux côtés de BTIG et Canaccord Genuity
** STIM propose son système NeuroStar Advanced Therapy pour traiter les troubles dépressifs majeurs chez l’adulte
** La société compte environ 77,7 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 155 millions de dollars
** Le titre a clôturé en baisse de 7,8 % à 2,01 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à 46 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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