Neurones vise un chiffre d'affaires annuel au moins égal à 625 millions d'euros

(AOF) - Au premier trimestre 2022, Neurones a réalisé un chiffre d'affaires de 162,6 millions d'euros, soit une croissance de 12,8% sur un an (+12,2% en organique). Le résultat opérationnel s’est établi quant à lui à 11,4% du chiffre d’affaires, contre 10,4% au premier trimestre 2021. Pour l’ensemble de l’année 2022, si les conditions macro-économiques ne connaissent pas une dégradation trop marquée, le conseiller en management et services numériques anticipe un chiffre d’affaires au moins égal à 625 millions d'euros et un résultat opérationnel supérieur à 10%.

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.