Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neurones : relèvement des objectifs annuels Cercle Finance • 05/08/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - Neurones indique rehausser ses prévisions du 6 mai 2020 et table désormais pour l'ensemble de l'année sur un chiffre d'affaires d'au moins 495 millions d'euros (contre 475 millions) et un résultat opérationnel d'au moins 8% du CA (contre 6%). 'A moyen terme, la crise actuelle devrait avoir un effet accélérateur sur la transformation digitale des organisations, ce qui sera favorable pour les offres du groupe', ajoute la société de conseil et de services numériques. Elle affiche au titre de son premier semestre 2020 un chiffre d'affaires stable (+0,2%) à 254,4 millions d'euros (+0,4% en organique) et un résultat opérationnel de 8,7% du chiffre d'affaires, à comparer à 9,1% pour les six premiers mois de 2019.

Valeurs associées NEURONES Euronext Paris +5.04%