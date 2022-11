Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neurones: progression de 15% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Neurones affiche au titre du troisième trimestre une activité en progression de 15,4% à 158,9 millions d'euros, portée par une demande soutenue avec une croissance organique de +14,7%, en accélération continue depuis le début de l'année.



En cumul sur neuf mois, le taux de résultat opérationnel s'établit à 11,3% (contre 10,7% sur la même période en 2021) pour un chiffre d'affaires de 486 millions d'euros, en progression de 13,8% (+13,2% en organique).



Compte-tenu de la poursuite de la dynamique des services liés au digital et au cloud, les prévisions pour l'ensemble de l'année 2022 sont à nouveau rehaussées, avec un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros et un résultat opérationnel de l'ordre de 11% anticipés.





