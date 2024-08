Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neurones: maintient ses prévisions sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 402,4 millions d'euros au 1er semestre 2024 en hausse de +9,1% par rapport au 1er semestre 2023 (+ 8,2% en croissance organique).



'Les progressions les plus notables concernent la Data, les projets Digitaux, le Cloud souverain et sécurisé

(SecNumCloud), la Cybersécurité et les services SAP' indique la direction.



Le résultat opérationnel du semestre s'établit à 9,2% du chiffre d'affaires (non audité et après 0,9% de charges liées aux actions gratuites).



Neurones maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 ME et un résultat opérationnel d'environ 9,5%.





Valeurs associées NEURONES 41,05 EUR Euronext Paris +0,37%