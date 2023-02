Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neurones: la croissance s'accélère au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2022 s'établit à 665,4 ME (soit + 14,7%). La croissance est en accélération sur la fin de l'année (+ 17,3% au 4e trimestre 2022).



Le résultat opérationnel est en forte augmentation à 72,9 ME (+ 18,4%, après + 18,7% pour l'exercice précédent). En taux, il s'établit au niveau historique de 11% du chiffre d'affaires.



' La progression du groupe s'est notamment appuyée sur un recrutement net de plus de 500 personnes, ainsi que sur un recours accru à la sous-traitance ' indique la direction.



' Pour 2023, le groupe bénéficie d'une croissance embarquée significative. Les prévisions 2023 seront annoncées, comme à l'accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre '.





