NEURONES : croissance organique de 5,2 % au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, Neurones a généré un chiffre d'affaires de 121,7 millions d'euros, en progression de 4,1 %. La croissance interne du groupe de Conseil (Management, Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures et Applications) s'est élevée à 5,2 %. Elle est ressortie à 5,3 % à fin septembre. En cumul au 30 septembre, le taux de résultat opérationnel, hors plus-value de cession, s'établit à 9,4 % du chiffre d'affaires, à comparer à 8,9 % en 2018.

Pour l'ensemble de l'année 2019, Neurones confirme ses prévisions d'un chiffre d'affaires d'environ 505 millions d'euros et d'un résultat opérationnel compris entre 10 et 10,5 %, y compris une plus-value de cession représentant 0,9 % du chiffre d'affaires.