Neurones : croissance de 4,1% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Neurones affiche un chiffre d'affaires en croissance de 4,1% à 510,1 millions d'euros au titre de l'année 2019, dont une hausse de 5,1% à périmètre constant, 'dans un environnement toujours porteur, tiré par la transformation digitale'. A 53,7 millions d'euros, le résultat opérationnel (incluant une plus-value de cession de 4,6 millions) ressort en progression et représente 10,5% du chiffre d'affaires. Hors cette plus-value de cession, il s'établirait à 9,6% (à comparer à 9,4% en 2018). 'La génération de cash a été très satisfaisante avec une trésorerie nette de 218,3 millions d'euros à la clôture (soit +43,9 millions par rapport à la fin de l'exercice précédent), notamment grâce à la réduction de neuf jours du délai de règlement clients', ajoute la société.

