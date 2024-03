Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neurones: croissance de 11% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Neurones publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 49,4 millions d'euros au titre de 2023, en croissance de 11,5%, malgré une marge opérationnelle d'activité en retrait de 0,6 point à 11%, pour un chiffre d'affaires de 741,2 millions, en hausse de 11,4%.



'Le cash-flow libre s'est nettement accru, grâce à une quasi-stabilité du besoin en fonds de roulement et même après un investissement significatif dans la nouvelle plateforme de cloud souverain et sécurisé', ajoute la société.



A l'AG du 6 juin, le conseil proposera un dividende de 1,2 euro par action pour 2023. 'Portée par des tendances de fond solides (digital et cloud)', Neurones affirme 'disposer d'atouts pour réaliser une nouvelle année de croissance profitable' en 2024.





Valeurs associées NEURONES Euronext Paris +0.66%