Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neurones: croissance de 11% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Neurones affiche un chiffre d'affaires 2023 en croissance de 11,4% (+11,1% en organique) à 741,2 millions d'euros et estime son résultat opérationnel à 10,2% du chiffre d'affaires, des performances supérieures aux anticipations de la société de conseil en management.



'Conseil, projets digitaux, data, cybersécurité, cloud et amélioration de l'expérience employé tirent toujours la croissance. Parmi les activités, le cloud souverain et de confiance (SecNumCloud) est porté par une forte dynamique', explique-t-elle.





Valeurs associées NEURONES Euronext Paris +1.36%