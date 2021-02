NEURONES améliore sa rentabilité opérationnelle en 2020

(AOF) - A 51,9 millions d'euros, le résultat opérationnel 2020 de Neurones s'est établi à 9,9% du chiffre d'affaires à comparer à 9,6% hors plus-value de cession en 2019. Au cours du quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires s'est élevée à 5,3%, dont + 4,6% à périmètre constant, dans le prolongement de la progression observée au troisième trimestre (+ 5,5%). Le cloud et le digital tirent la croissance, en particulier la cybersécurité (+ 55%) et les projets data, mobilité et digital workplace (+ 19%).

La génération de cash est jugée " très satisfaisante " avec une trésorerie nette de 265,9 millions d'euros à la clôture, en hausse 47,6 millions d'euros par rapport à la fin de l'exercice précédent, notamment grâce à une nouvelle réduction de 7 jours du délai de règlement clients.

Les effectifs du groupe ont continué de progresser : 5 589 collaborateurs en fin d'année pour 5 372 à la fin de l'exercice précédent.

Les prévisions 2021 seront annoncées, comme à l'accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.