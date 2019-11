NEURONES : + 5,3% de croissance organique sur les 9 premiers mois de 2019

+ 5,3% de croissance organique sur les 9 premiers mois de 2019(non audités, en millions d'euros) / 2018 / 2019 / croissance / dont organiqueChiffre d'affaires 3e trimestre / 116,9 / 121,7 / + 4,1% / + 5,2%Cumul à fin septembre / 360 / 375,5 / + 4,3% / + 5,3%RéalisationsSur les neuf premiers mois de 2019, la croissance interne de 5,3% résulte de la moyenne entre :- des activités en transformation (SAP, infrastructures),- et des lignes de services prometteuses, avec des progressions organiques supérieures à + 30% (cybersécurité), à + 15% (applications mobiles, BPM*, dématérialisation, RPA* et projets d'ITSM*) et à + 10% (services autour de l'utilisateur et conseil en transformation digitale).En cumul au 30 septembre, le taux de résultat opérationnel** (hors plus-value de cession) s'établit à 9,4% du chiffre d'affaires (à comparer à 8,9% en 2018).PerspectivesPour l'ensemble de l'année 2019, NEURONES confirme ses prévisions :- chiffre d'affaires d'environ 505 M€,- résultat opérationnel compris entre 10 et 10,5% (y compris une plus-value de cession représentant 0,9% du chiffre d'affaires).* BPM : gestion des processus métier - RPA : automatisation de processus avec des robots-logiciels - ITSM : gestion des services utilisateurs.** non audité et après 0,1% de charges liées aux actions gratuites.