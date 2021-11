Neuflize Vie nomme Axel Mahuzier en tant que Directeur des Risques

(AOF) - Axel Mahuzier rejoint Neuflize Vie, filiale d'assurance de la Banque Neuflize OBC, au poste de Directeur des Risques. Fort d'une expérience de plus de 15 ans en actuariat vie, il encadrera les équipes de la Direction des Risques de la compagnie, en charge des sujets de risques opérationnels et de modélisation.

Responsable de la fonction clé Gestion des Risques prévue par la Directive Solvabilité II et membre du Comité de Direction, il contribuera ainsi activement à la bonne prise en compte des thématiques risques et solvabilité dans l'ensemble des activités de Neuflize Vie dans un contexte règlementaire en constante évolution (Solvabilité II, IFRS 17,…).

Axel Mahuzier (41 ans) est actuaire certifié (2006) et expert ERM/CERA (2018) auprès de l'Institut des Actuaires. Après différentes expériences en modélisation actuarielle, mise en œuvre réglementaire et gestion des risques auprès de compagnies d'assurance (AXA France, Generali France, Aviva Europe) et cabinets de conseil en Actuariat (Tillinghast, Milliman), Axel Mahuzier a intégré, en 2015, les équipes RISK IRC de BNP Paribas pour mettre en œuvre la revue indépendante de sa filiale d'assurance Cardif dans un cadre de gestion des risques. Il a rejoint Neuflize Vie en février 2021.