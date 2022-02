Neuflize OBC nomme Anne Flamant à la tête de son nouveau pôle Média & Digital

(AOF) - La Banque Neuflize OBC a annoncé la création en ce début d'année d'un pôle Média & Digital dirigé par Anne Flamant. Celui-ci rapproche les mondes des Industries culturelles (cinéma, audiovisuel, théâtre, musique, édition…) et du digital. Une équipe commerciale de plus de 30 professionnels expérimentés sera dédiée à cette activité.

Anne Flamant, 53 ans, est diplômée d'un magistère banque & finance et d'un master 2 recherche finance de marchés à l'Université Panthéon – Sorbonne.

Elle débute son parcours professionnel au sein de la banque BNP Paribas à Lisbonne, puis intègre le Département Cinéma de BNP Paribas en 1999 à son retour en France. En 2001, elle est nommée Directeur Adjoint de Natixis Coficiné.

En 2006, Anne Flamant rejoint la Banque Neuflize OBC et prend la direction du Département Cinéma et Audiovisuel, qui comprend 30 spécialistes en charge de clients privés et d'entreprises dans le cinéma et l'audiovisuel (production, distribution, exploitation de salles, talents….), mais également dans d'autres industries culturelles telles que les studios de jeux vidéo, le théâtre ou l'Entertainment.

En février 2022 elle est nommée Directrice du Pôle Media et Digital de la Banque Neuflize OBC.

Anne Flamant est également administrateur de l'IFCIC et a été décorée de l'Ordre de la Légion d'honneur par la scénariste et réalisatrice Danièle Thompson.