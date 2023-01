Neuberger Berman : une prise de conscience tardive ?

(AOF) - « Qu'est-ce qui augmenterait les chances d'un atterrissage en douceur de l’économie en 2023 ? » s’interroge Joseph V. Amato, Président et CIO – Actions de Neuberger Berman. Certainement, une baisse de l'inflation plus rapide et plus importante que prévu. Pour l'instant, cependant, le gestionnaire d’actifs pense qu'un atterrissage en douceur est une voie de plus en plus étroite.

Les données économiques pourraient laisser suffisamment de marge de manœuvre pour soutenir le sentiment des investisseurs à court terme, même après les publications de la semaine dernière. Selon Neuberger Berman, cependant, le marché des actions est confronté à une dynamique de croissance et d'inflation très difficile. Si cette réalité ne commence pas à se matérialiser au premier trimestre de 2023, il pense qu'elle ne pourra être reportée que plus tard dans l'année.

Joseph V. Amato souligne l'existence d'un " joker " important : la Chine, dont les autorités assouplissent leur politique de "zéro Covid", rouvrent le pays et se concentrent sur la reprise de la croissance.

" Cela pourrait réintroduire une demande significative dans l'économie mondiale. C'est d'ailleurs probablement l'une des raisons du sentiment positif à l'égard des actifs à risque européens, qui sont particulièrement exposés à cette dynamique. Si c'est une bonne nouvelle pour la croissance, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour l'inflation. Une Chine plus forte rendra probablement la tâche des banques centrales encore plus difficile ", analyse le gestionnaire d'actifs.