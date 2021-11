(AOF) - Neuberger Berman rejoint l'initiative Net Zero Asset Managers, dont l'objectif est d'atteindre des émissions nettes nulles conformément à l'Accord de Paris. Au 1er novembre 2021, l'initiative comptait 220 signataires représentant 57 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La société s'associera dans un premier temps aux clients qui partagent l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ou plus tôt.

Dans le cadre de cet engagement, les gérants de la société sur les stratégies d'investissement durable des fonds actions et obligations, ont affirmé leur intention, conformément à leurs objectifs et stratégies déclarés et à leurs propres cibles, d'investir dans le but d'atteindre un alignement net zéro.

Parallèlement à son adhésion à l'initiative Net Zero Asset Managers, Neuberger Berman annonce la formation d'un conseil consultatif ESG afin de fournir des conseils d'experts externes sur les principaux sujets liés à la durabilité, dont la neutralité carbone.