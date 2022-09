Neuberger Berman nomme un directeur des investissements, stratégies multi-actifs, EMEA

(AOF) - Neuberger Berman a annoncé la nomination de Niall O'Sullivan dans le cadre d’un poste nouvellement créé de directeur des investissements, stratégies multi-actifs, EMEA. Il pilotera la construction des portefeuilles et le développement des perspectives pour les portefeuilles des clients du secteur. Niall O'Sullivan rejoindra le comité d'allocation d'actifs de la société et sera chargé d’élaborer, de rédiger et diffuser des perspectives de marché, commentaires, du thought leadership et autres contenus différenciants pour attirer l’attention des investisseurs confirmés.

Il collaborera avec les équipes d'investissement des clients externes afin de répondre au mieux aux défis d'investissement auxquels ils sont confrontés.

Niall O'Sullivan sera basé à Londres et à Dublin et rapportera à Erik Knutzen, responsable des investissements multi-actifs, ainsi qu'à Doug Kramer, responsable des actions institutionnelles et de la classe multi-actifs, et localement, à Dik van Lomwel, responsable de la région EMEA et de l'Amérique latine.

Il bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles et de programmes d'investissement, à l'échelle mondiale. Plus récemment, il a travaillé chez Mercer Investments en tant que directeur des investissements de son activité Outsourced CIO (OCIO) pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.