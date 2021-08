Neuberger Berman nomme Sarah Peasey au poste deDirector of European ESG investing

(AOF) - Neuberger Berman anommé Sarah Peasey au poste nouvellement créé de Director of European ESG investing. Basée à Londres, Sarah Peasey sera dans l'équipe dirigée par Jonathan Bailey, Head of ESG Investment chez Neuberger Berman. Sarah Peasey travaillera directement avec les équipes d'investissement afin d'intégrer encore davantage les principes ESG sur l'ensemble des classes d'actifs et d'améliorer la performance à long terme pour les clients de Neuberger Berman.

Sarah Peasey rejoint Neuberger Berman après avoir travaillé chez Legal and General Investment Management (LGIM), où elle occupait le poste de Head of Responsible Investment Strategy - Investments.