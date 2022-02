Neuberger Berman nomme Nicole Vettise en tant que Client Portfolio Manager

(AOF) - Neuberger Berman a annoncé la nomination de Nicole Vettise en tant que Managing Director et Client Portflio Manager pour les marchés actions sur la région EMEA. Dans ce poste nouvellement créé à Londres, elle travaillera en partenariat avec les responsables commerciaux régionaux afin de conseiller les clients et les faire bénéficier au maximum de l'ensemble de la plateforme actions de Neuberger Berman. Basée à Londres, Nicole Vettise travaillera dans l'équipe de Dik van Lomwel et Doug Kramer, Directeur Institutional Equity et Multi-asset chez Neuberger Berman.

Nicole Vettise a travaillé précédemment pour Franklin Templeton, où elle a occupé pendant trois ans le poste de gérant de portefeuille institutionnel senior sur les actions émergentes. À ce poste, elle gérait une gamme de produits d'investissement sur les marchés émergents et développait la stratégie commerciale pour les clients particuliers et institutionnels sur la région EMEA et au Canada.

Avant cela, elle a passé deux ans chez BlackRock en tant que responsable de l'équipe spécialisée en investissement sur les ressources naturelles et en investissement thématique. Nicole Vettise a occupé des fonctions similaires chez RBC Global Asset Management et JP Morgan Asset Management.