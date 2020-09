Neuberger Berman : nomination au sein de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord

(AOF) - Neuberger Berman a annoncé la nomination de Kaveh Samie au poste de président exécutif et

de responsable du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec effet immédiat. Basé à Dubaï, Kaveh Samie supervisera le suivi des clients dans toute la région.

Avant de rejoindre Neuberger Berman, Kaveh Samie a passé près de 9 ans chez KKR, plus récemment en tant que PDG et responsable du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et des nouveaux marchés.

Précédemment, il a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que HSBC et Citigroup, et a plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers sur cette région.

Il succède à Jahangir Aka qui, après 12 ans et demi de présence dans la région, revient à Londres pour occuper un poste davantage axé sur les organisations gouvernementales et travaillera en étroite collaboration avec Kaveh Samie et

l'équipe de Dubaï pour assurer une transition en douceur.

" Depuis l'ouverture de notre bureau de Dubaï en 2012, nous avons constaté des changements considérables au Moyen-Orient en ce qui concerne la façon dont nous travaillons avec les clients locaux, ainsi que les opportunités pour notre franchise d'investissement. Grâce à la vaste expérience et au réseau de Kaveh, nous espérons continuer à élargir et à approfondir notre dialogue avec les clients et les investisseurs " a déclaré George Walker, président-directeur général de Neuberger Berman.