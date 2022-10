Neuberger Berman : les marchés obligataires semblent discipliner les incohérences de politique

" Cependant, là où la politique est incohérente, nous observons que les marchés se tiennent désormais prêts à sanctionner. Cette rigueur est désormais appliquée aux souverains développés, comme elle le serait dans le monde émergent et, comme nous l'avons vu, cela peut se traduire par des niveaux historiques de volatilité ", prévient le gestionnaire d'actifs.

Là où la politique est cohérente, Neuberger Berman pense que les rendements des emprunts d'État pourraient être proches de leurs sommets et être prêts à évoluer dans un canal horizontal (trading range).

(AOF) - « Les marchés obligataires semblent discipliner les incohérences de politique, tant au sein des souverains qu'entre eux », observe Neuberger Berman. Ce dernier rappelle que la semaine dernière, les rendements des Gilts britanniques indexés ont grimpé de plus de 60 points de base en une journée, tandis que les Bunds allemands ont connu des variations à deux chiffres.

