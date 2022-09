Neuberger Berman : les marchés du crédit sont relativement calmes

(AOF) - « Alors qu'un cycle de plus en plus agressif de hausse des taux secoue les marchés financiers, le crédit corporate pourrait-il offrir un environnement à la fois rémunérateur et relativement calme ? « s’interroge Neuberger Berman. Ce dernier souligne que les marchés du crédit - souvent premier domino à tomber lors des ralentissements économiques ou chocs de marché - semblent ouverts, liquides, pleinement fonctionnels et relativement calmes.

En ce qui concerne les obligations américaines investment grade, les spreads moyens ajustés en fonction des options sont supérieurs de 50 points de base par rapport au début d'année, mais inférieurs de 17 points de base par rapport à leur pic en juillet dernier. Les rendements, eux, sont nettement supérieurs à 5%.

Les spreads des obligations américaines à haut rendement se sont resserrés de 100 points de base par rapport à juillet, alors que les rendements moyens sont proches de leur pic de 9%. " Même les obligations BB de qualité supérieure bénéficient d'un rendement de plus de 7%. Ainsi, depuis le début de l'année, et ce, jusqu'au 31 août, le marché s'est ouvert avec l'achat de 87 milliards de dollars de nouvelles émissions à haut rendement et 189 milliards de dollars de nouvelles émissions de prêts à taux variable senior ", observe le gestionnaire d'actifs.

Si ce dernier reconnaît que les perspectives de croissance et d'inflation représentent un défi en Europe, cela ne semble pas peser sur le marché du haut rendement en euros comme c'est le cas pour les actions européennes. Les spreads se sont resserrés de 120 points de base par rapport à leurs pics de juillet, et le rendement moyen s'établit à environ 7,5%, un marché de qualité nettement supérieure au rendement des obligations BB en euros aux Etats-Unis, situé à environ 6,4%.

" Même parmi les entreprises des marchés émergents en devises fortes, les écarts de taux moyens ont diminué de 60 points de base depuis juillet, tandis que les rendements atteignent un niveau record à plus de 7%, pour une notation moyenne BBB ", ajoute Neuberger Berman.