Neuberger Berman lance le fonds Neuberger Berman US Large Cap Value

(AOF) - Neuberger Berman lance sa stratégie US Large Cap Value en Europe en format UCITS. Le fonds est géré par Eli Salzmann et David Levine, deux gérants expérimentés basés à New York, épaulés par une équipe de recherche composée de 38 analystes seniors.

Les actions américaines de type value restant à des niveaux historiquement bas par rapport à leurs équivalents de type growth, l'équipe suit une approche fondamentale, bottom-up et axée sur la recherche afin d'identifier les entreprises américaines sous-évaluées présentant un catalyseur d'appréciation.

" Tout en évitant les ' value traps ', les gérants recherchent des actions à la valorisation attrayante dans des secteurs qui ont été privés de capital, et donc privés de capacité ", précise Neuberger Berman.

David Levine a déclaré : " Nous pensons que l'expansion inflationniste va se poursuivre ; toutefois, elle sera volatile, son ampleur dépendant en fin de compte de l'agressivité de la Fed face à la hausse de l'inflation. Alors que les valeurs growth avec une duration plus longue se sont redressées depuis que les rendements du Trésor ont atteint leur pic en mars 2021, lorsque les rendements commenceront à remonter, nous pensons que la value est susceptible de se réaffirmer et devrait surperformer le growth à moyen terme. "