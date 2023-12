Neuberger Berman : "la viabilité de la dette devrait constituer une inquiétude plus importante"

A long terme, la viabilité de la dette devrait constituer une inquiétude d'autant plus importante.

Depuis la hausse des taux de la Fed de 1,8% en 2019 à leurs niveaux actuels de 5,5%, le déficit budgétaire des Etats-Unis s'est creusé, passant de 4,7% du PIB à 6,1%. La zone euro et les Etats-Unis ont tout deux accru leurs déficits budgétaires de 3 points de base depuis le début de la hausse des taux. Ces dépenses pourraient entraver le retour de l'inflation à son niveau cible, voire la pousser de nouveau à la hausse, ce qui constituerait un défi substantiel en 2024.

"Si la réduction de l'inflation et le déclin des taux d'intérêt ont été source d'un certain soulagement au cours des dernières semaines, l'annonce du contrôle de la courbe des taux par la Banque du Japon la semaine passée, ainsi que les données des salaires élevés aux Etats-Unis, ont montré la rapidité avec laquelle le sentiment de marché peut changer", note Joseph V. Amato.

