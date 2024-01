Neuberger Berman : "l'IA, une des évolutions séculaires les plus importantes"

(AOF) - Le secteur de la technologie a fait l’objet d’importants investissements au cours des dernières années, et 2023 n'a pas fait exception à la règle, les semi-conducteurs et les valeurs Internet en tête. "Notre analyste spécialisé dans le domaine des semi-conducteurs, Jamie Zakalik, estime que l'intelligence artificielle (IA) est l'une des évolutions séculaires les plus importantes depuis l'invention d'Internet, note Joseph V. Amato, président & CIO chez Neuberger Berman.

Sa montée en puissance a permis au secteur des puces électroniques d'être dans une configuration presque parfaite en 2023, puisqu'elle a coïncidé avec le fait que les fondamentaux de nombreuses entreprises ont atteint leurs niveaux les plus bas, avant d'entamer leur reprise.

"Ce début de redressement des bénéfices peut-il justifier les valorisations actuelles ? Nous pensons que oui. Les reprises du cycle des semi-conducteurs ont eu tendance à durer deux ou trois ans en moyenne, et nous pensons que l'IA continuera d'être un thème de premier plan", souligne Joseph V. Amato.

Au-delà des semi-conducteurs, l'IA touche presque tout le secteur. Dans le domaine du cloud, les entreprises qui peuvent investir de manière intensive dans l'IA devraient être en mesure de générer de nouvelles sources de revenus au cours des prochaines années. Le potentiel de l'IA à transformer l'expérience de la publicité numérique pourrait, par ailleurs, contrebalancer quelque peu la cyclicité du secteur. Mais il n'y a pas que l'IA qui compte.

Dans le secteur des semi-conducteurs, d'autres dynamiques importantes s'ajoutent à l'IA. L'automatisation, l'électrification et la connectivité de l'industrie restent des opportunités de croissance significatives.

Parallèlement, les différents marchés des puces électroniques traversent un cycle asynchrone. Ceux qui ont été les premiers à subir la correction, comme les PC, les smartphones et la mémoire informatique, pourraient continuer à se redresser, à des degrés divers, en 2024, tandis que les marchés des équipements de communication, de l'industrie et de l'automobile, qui ont été touchés plus tardivement, pourraient être plus faibles durant le premier semestre, conclut Joseph V. Amato.