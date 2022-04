Neuberger Berman est plus pessimiste sur les actions

(AOF) - Même sans récession, Neuberger Berman pense que la combinaison croissance-inflation moins favorable laisse potentiellement les investisseurs face à un nouveau régime très différent de celui qui a prévalu au cours des deux dernières décennies. Le gestionnaire d'actifs souligne le retour d'une inflation structurellement plus élevée à un moment où la croissance économique ralentit par rapport aux niveaux élevés de la reprise post-Covid.

Dans ce contexte, il pense que l'efficacité des obligations d'État à long terme de qualité investment grade en tant que couverture "naturelle" des actifs plus risqués est susceptible de s'estomper à mesure que les corrélations entre les actions et les obligations deviennent positives.

" Par conséquent, nous pourrions entrer dans une longue période de surperformance des actifs réels, bénéficiant du vent contraire de l'inflation, par rapport aux actifs financiers ", prévient le gestionnaire d'actifs. Cela soulève d'importantes considérations à long terme pour l'allocation d'actifs.

Le Comité d'allocation d'actifs sur les actions est devenu plus averse au risque, avec une sous-pondération des grandes capitalisations américaines et une rétrogradation des petites capitalisations américaines et non américaines.

Reflétant cette aversion au risque, Neuberger Berman a une opinion plus positive sur les liquidités et les stratégies actives et couvertes qui peuvent contribuer à atténuer la volatilité des portefeuilles. Cependant, en parallèle, l'appétit reste faible pour les obligations d'État et autres obligations investment grade, dont l'exposition aux taux d'intérêt à long terme devrait normalement servir de refuge pour les plus averses au risque ou ceux qui prônent la diversification contre des actifs plus risqués. A la place, le gestionnaire d'actifs est très fortement en faveur des matières premières.