Neuberger Berman : closing final de son deuxième fonds d'investissement à long terme européen

Le NB ELTIF 2022 investit dans une gamme d'actifs de capital-investissement, principalement dans des buyouts et, de manière opportuniste, dans des situations spéciales, du capital développement et du crédit. Au cours des 16 derniers mois, Neuberger Berman a levé environ 575 millions d'euros de capitaux au sein de ses fonds européens destinés aux particuliers.

Le succès de cette levée de fonds témoigne de l'évolution de la stratégie de capital-investissement de Neuberger Berman à l'échelle mondiale et du rôle actif de la société sur ce marché.

(AOF) - Neuberger Berman, une société de gestion privée, indépendante et détenue par ses salariés, annonce le closing final de son deuxième fonds d'investissement à long terme européen (NB ELTIF 2022). Le fonds, dont le premier closing a eu lieu en février 2022, a été clôturé au bout de huit mois le 31 octobre, portant sa taille totale à 210 millions d'euros, au-dessus de l'objectif initial de 150 millions d'euros, avec des engagements de clients dans 15 juridictions différentes.

