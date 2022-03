Nette progression des bourses, soutenues par les espoirs sur un plan de paix en Ukraine

(AOF) - Les marchés européens ont nettement progressé, galvanisés par l’espoir d’un accord en Ukraine. Le CAC 40 a gagné 3,68% à 6 588,64 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 4,13% à 3 892,50 points. Alors que la Fed fera connaître sa décision de politique monétaire ce soir – une hausse des taux de 25 points de base est très largement anticipée – les marchés américains étaient aussi bien orientés. Le Dow Jones gagnait plus de 1% vers 17h30.

Déjà très bien orientées, les Bourses européennes ont accru leur avance après 15 heures et la publication d'un article du Financial Times sur des progrès dans les discussions entre l'Ukraine et la Russie.

" L'Ukraine et la Russie ont fait des progrès significatifs sur un plan de paix provisoire en 15 points comprenant un cessez-le-feu et le retrait de la Russie si Kiev se déclare sa neutre et accepte des limites pour ses forces armées, affirme le quotidien britannique des affaires en citant trois personnes impliquées dans les pourparlers.

L'accord proposé impliquerait que Kiev renonce à ses ambitions de rejoindre l'OTAN et promette de ne pas accueillir de bases militaires ou d'armements étrangers en échange de la protection d'alliés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie.

Le Financial Times ajoute cependant que " les responsables ukrainiens restent sceptiques quant à l'engagement du président russe Vladimir Poutine en faveur de la paix et craignent que Moscou ne gagne du temps pour regrouper ses forces et reprendre son offensive ".

A ce sujet, le président russe a de nouveau délivré un discours musclé en début d'après-midi. " Tous les objectifs seront atteints. Nous assurerons de manière fiable la sécurité de la Russie et de notre peuple " a-t-il notamment déclaré.

Ces espoirs ont soutenu en particulier les valeurs cycliques à l'instar des secteurs automobile et bancaire. En revanche, les sociétés liées à la défense, Thales et Dassault Aviation, ont été parmi les rares à finir dans le rouge.