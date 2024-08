Nette hausse des marchés américains après la déclaration de Jerome Powell sur les taux

(AOF) - Les marchés américains ont nettement rebondi à la clôture suite au discours de Jerome Powell lors du symposium économique de Jackson Hole. Le patron de la Fed a déclaré que le moment était venu pour la banque centrale américaine de réduire ses taux d'intérêt en septembre. Il se dit "confiant dans un retour de l’inflation à 2%" et explique que "l'objectif de la Fed est aussi d'éviter une forte hausse du chômage". Côté valeurs, l'action Workday a grimpé après des solides résultats au deuxième trimestre. Le Dow Jones a gagné 1,14% à 41175 points et le Nasdaq a avancé de 1,47% à 17877 points.

Workday (+12,49% à 259,95 dollars) a bondi à Wall Street au lendemain de la présentation de résultats meilleurs qu'attendus pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024/2025. "Workday a réalisé un solide trimestre de croissance et d'expansion de sa marge opérationnelle, alors que les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à travers le monde se tournent de plus en plus vers Workday comme partenaire de confiance pour naviguer dans l'avenir du travail", a déclaré Carl Eschenbach, PDG du groupe.

Les chiffres macroéconomiques

1,406 million de permis de construire ont été enregistrés en juillet en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,396 million, après 1,454 million en juin.

Les ventes de logements neufs ont atteint 739000 en juillet en rythme annuel, ressortant au-dessus du consensus de 624000. Elles s'étaient élevées à 668000 en juin.

Les valeurs à suivre

Altria

Altria a annoncé que son conseil d'administration a voté une augmentation de 4,1 % de son dividende trimestriel régulier à 1,02 dollar par action, par rapport à 0,98 dollar par action précédemment. Le dividende trimestriel du groupe de tabac est payable le 10 octobre 2024 aux actionnaires inscrits au 16 septembre 2024. La date de détachement du dividende est le 16 septembre 2024. Le nouveau taux de dividende annualisé est de 4,08 dollars par action, ce qui représente un rendement en dividende de 7,9% sur la base du cours de clôture des actions de 51,81 dollars le 21 août 2024.

Chevron

Chevron, par l'intermédiaire de sa filiale Chevron Australia New Ventures Pty Ltd, a obtenu un permis d'évaluation des gaz à effet de serre (GES) au large de l'Australie occidentale. L'attribution du permis offre une opportunité supplémentaire à Chevron de mettre en œuvre sa stratégie consistant à fournir en toute sécurité une énergie à faible teneur en carbone. Le permis G-18-AP se trouve au large d'Onslow, en Australie occidentale et couvre une superficie d'environ 8 467 km2 avec des profondeurs d'eau de 50 à 1100 mètres.

GE Vernova

GE Vernova a signalé un incident survenu jeudi sur le parc éolien offshore britannique Dogger Bank. L'opérateur du site évoque dans son communiqué une "défaillance de pale" sur une turbine installée dans le parc actuellement en construction à 130 km des côtes britanniques. Cet annonce intervient quelques semaines après un incident similaire survenu le 13 juillet sur le parc éolien américain de Vineyard Wind, mettant également en cause une éolienne Haliade-X de GE Vernova.

Intuit

Sur l'exercice 2023/2024, Intuit a généré un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an. Son bénéfice d'exploitation (GAAP) augmente de 16% à 3,63 milliards de dollars. Le bénéfice par action a progressé de 24% ressortant à 10,43 dollars. Le développeur de solutions de gestion et de comptabilité a reçu l'approbation du conseil d'administration pour un dividende trimestriel de 1,04 dollar par action, payable le 18 octobre 2024. Cela représente une augmentation de 16% par rapport à l'année dernière.

Ross Stores

Ross Stores est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir relevé ses prévisions de bénéfice pour l'année 2024. La chaîne américaine de magasins de vêtements hard-discount table désormais sur un bénéfice par action annuel situé dans une fourchette de 6,00 à 6,13 dollars contre 5,79 à 5,98 dollars précédemment et 5,56 l'année dernière. Le groupe affiche un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en hausse de 7% sur un an à 5,3 milliards de dollars avec un bénéfice par action à 1,59 dollar contre 1,50 dollar attendu.

Uber

Uber et Cruise, filiale de General Motors spécialiste du véhicule autonome, ont annoncé un partenariat stratégique pluriannuel visant à déployer des véhicules autonomes sur la plateforme Uber. Les deux groupes prévoient de lancer ce partenariat l'année prochaine permettant à un utilisateur Uber de se voir proposer un trajet en véhicule autonome Cruise. Pour Marc Whitten, CEO de Cruise, il s'agit de "faire profiter encore plus de personnes des avantages d'une conduite sûre, fiable et autonome, ouvrant ainsi une nouvelle ère de mobilité urbaine".