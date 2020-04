Nette hausse des Bourses grâce à la Banque du Japon et aux banques

(AOF) - Les marchés européens ont débuté la semaine sur note positive grâce à de nouveaux soutiens des Banques centrales et aux banques. L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 2,55% à 4 505,26 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 2,42% à 2877,11 points. Wall Street était également dans le vert, le Dow Jones progressant de 1% vers 17h30.

La Banque du Japon a annoncé ce matin qu'elle triplait le montant d'obligations corporate qu'elle pourra détenir et elle ne fixe plus de limite à ses rachats d'obligations d'Etat.

Les Banques centrales restent au menu des prochains jours avec la Fed mercredi, qui ne devrait pas faire d'annonces significatives, et avec la BCE, jeudi. Les spécialistes évoquent la possibilité que la BCE décide d'inclure dans ses rachats d'actifs des obligations corporate High Yield, mais disposant d'au moins une note BB. Elle avait annoncé la semaine dernière que ces titres seraient acceptés en garantie des crédits accordés aux banques.

Le reste de la semaine sera aussi animé par de nombreuses publications de résultats en particulier aux Etats-Unis, dont - excusez du peu - Apple, Amazon, Facebook, Google et Microsoft. Ils sont d'autant plus attendus que ces sociétés n'ont jamais auparavant représenté une part aussi importante de la capitalisation du S&P 500, plus de 21%. Leurs résultats pourraient provoquer une nouvelle poussée haussière des marchés actions ou un nouveau trou d'air.

Aujourd'hui, les profits supérieurs aux anticipations de Deutsche Bank ont bénéficié au secteur bancaire. BNP Paribas a gagné 5,7%, Société Générale s'est adjugé 5% et Crédit Agricole a progressé de 4,5%.

Les banques ont cependant du laisser l'honneur de la plus forte hausse du CAC 40 à Renault : + 9,9%. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, a annoncé vendredi travailler sur un prêt d'environ 5 milliards d'euros garanti par l'État pour le constructeur automobile. Il a par ailleurs annoncé 7 milliards d'euros de financements pour Air France-KLM : + 0,85%.

En revanche, Airbus a perdu plus de 2% à la suite de déclarations de son patron, Guillaume Faury, sur les difficultés du groupe aéronautique.