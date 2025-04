Nette hausse attendue en Europe, valeurs technologiques en tête

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en forte hausse alors que l’administration américaine a indiqué que les smartphones, ordinateurs et produits électroniques en provenance de Chine seraient taxés à hauteur de 20% et non de 145%. Ils feront plus tard l’objet de droits de douane distincts. Logiquement, les marchés devraient être tirés par les valeurs technologiques. Ce matin, le rendement du 10 ans américain recule de 2,9 points de base à 4,464%. La tension sur le marché des taux aux Etats-Unis avait fortement inquiété les investisseurs la semaine dernière.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

BNP Paribas a annoncé que le closing du rachat d’Axa Investment Managers par Paribas Cardif auprès d’Axa était attendu début juillet 2025. En février dernier, la banque avait annoncé le closing pour mi-2025. La BCE ayant récemment fait part de son interprétation relative au traitement prudentiel pour les acquisitions d’entreprises de gestion d’actifs, BNP Paribas s’attend à ce que l’impact négatif de l’opération sur le ratio de fonds propres durs (CET1) soit d'environ 35 points de base contre un impact de 25 points de base annoncé lors du lancement de l'opération.

Rubis

Rubis a annoncé vendredi 11 avril au soir avoir reçu une notification de franchissement de seuil statutaire informant la société que, le 7 avril 2025, Plantation des Terres Rouges, propriété de Vincent Bolloré, a franchi le seuil statutaire de 6 % des actions ordinaires et des droits de vote de Rubis. À compter du 7 avril 2025, Plantation des Terres Rouges détient 6,01 % des actions ordinaires et droits de vote du distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable.

Nexans

Nexans a décidé de mettre en place un programme de rachat d’actions portant sur un nombre maximum de 750 000 actions, conformément à l’autorisation donnée par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2024, en vue de les annuler. Nexans a confié un mandat à un prestataire de services d’investissement pour sa réalisation.

NFL Biosciences

A l’occasion de la publication de ses résultats 2024, NFL Biosciences a indiqué disposer d’un horizon de trésorerie jusqu’au début du quatrième trimestre 2025. Au 31 décembre 2024, sa trésorerie s’élevait à 1,9 million d’euros au 31 décembre 2024, contre 2,3 millions d’euros au 31 décembre 2023. Consciente des enjeux liés à la poursuite de son développement, la société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, continue d’optimiser ses ressources et d'explorer activement des solutions de financements complémentaires.

Les chiffres macroéconomiques

Ce matin, l'euro gagne 0,33% à 1,1395 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont nettement rebondi; la volte-face de mercredi soir de Donald Trump éloignant scénario d'une guerre commerciale généralisée. Les droits de douane sur les produits chinois ont été portés à 145%, a corrigé aujourd'hui la Maison Blanche et non 125% comme indiqué hier par Donald Trump. Aucun membre de l'indice CAC 40 n'a été laissé de côté, même pas les sociétés les plus défensives. L’indice parisien a gagné 3,83% à 7126,02 points après avoir touché un plus haut en séance à 7 384,47 points. L’EuroStoxx50 a progressé de 4,40% à 4825,62 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américain ont terminé en nette hausse vendredi en dépit de la nouvelle riposte de la Chine. Pékin a porté ses droits de douane à 125% sur tous les produits américains à compter du 12 avril. Pour autant, Donald Trump s'est dit optimiste sur la conclusion d'un accord avec la Chine. De son côté, la Fed a indiqué être " prête à prendre des mesures pour stabiliser les marchés financiers." selon le Financial Times. Le Dow Jones a gagné 1,56% à 40212,71 et le Nasdaq Composite, 2,06% à 16724,46 points. Le marché des taux est resté sous tension, avec un rendement du 10 ans à près de 4,50%.