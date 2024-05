Nette hausse attendue à Wall Street après l'emploi et Apple

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en hausse de plus de 1% après la publication du rapport sur le marché de l'emploi en avril. Les créations d'emplois sont ressorties nettement au-dessous des attentes. S'il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour l'économie américaine, le ralentissement du marché du travail est une nouvelle favorable du point de vue de l’inflation. Les taux longs reculent ainsi nettement. Les résultats d’Apple ont en outre rassuré hier soir. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq gagnent respectivement 1,10% et 1,54%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé jeudi en territoire positif. L'optimisme l'a emporté au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed et après une salve de résultats d'entreprises. Les investisseurs ont notamment salué ceux de Qualcomm qui a publié des ventes trimestrielles et un bénéfice supérieurs aux attentes. Ce vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi en avril sera particulièrement scruté. Le Dow Jones a progressé de 0,85% à 38225 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 1,51% à 15840 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont créé 175 000 emplois en avril, à comparer avec un consensus de 238 000 et 315 000 en mars, chiffre révisé de 303 000. Le taux de chômage a, lui, progressé à 3,9% alors qu'il était attendu stable à 3,8%. Le salaire horaire moyen a progressé de 3,9% contre un consensus de 4% et 4,1% en mars.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en avril sera publié à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en avril sera annoncé à 16h00.

Les valeurs à suivre

Apple

La firme à la pomme a généré au deuxième trimestre, clos fin mars, un bénéfice net de 23,64 milliards de dollars, soit 1,53 dollar par action, contre respectivement 24,16 milliards de dollars et 1,52 dollar par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est ressorti 3 cents au-dessus du consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 4,3% à 90,75 milliards de dollars. Il a aussi dépassé les attentes du marché : 90,33 milliards de dollars.

Amgen

Amgen est attendu en hausse de plus de 14% en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats supérieurs aux attentes au 1er trimestre. Le groupe pharmaceutique affiche un bénéfice par action de 3,96 dollars contre 3,87 dollars attendus, en baisse de 1% sur un an , pour un chiffre d'affaires de 7,44 milliards de dollars, en hausse de 22% sur un an, contre 7,43 milliards attendus. Amgen accuse notamment les dépenses opérationnelles et financières plus élevées que prévu occasionnées par le rachat de Horizon Therapeutics finalisé en octobre 2023.

Booking

Booking est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats du 1er trimestre nettement supérieurs aux attentes. Le spécialiste de la réservation hôtelier affiche un bénéfice par action à 20,39 dollars contre 14,06 dollars attendus, en hausse de 76% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 4,41 milliards de dollars contre 4,25 milliards attendus en hausse de 17% sur un an. Le nombre de nuits d'hôtels réservées est en progression de 9% sur un an, tandis que l'Ebitda ajusté a gagné 53% à 898 millions de dollars.

Expedia

Expedia est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé sa prévision de croissance pour 2024 à une fourchette de 5 à 9%. Le spécialiste du tourisme accuse sa marque de réservation d’hôtels, Vrbo, dont la reprise a été plus lente que prévu suite à la récente refonte de la plate-forme, ce qui a exercé une pression sur les réservations brutes. Le groupe affiche une hausse de 3% des réservations brutes à 30,2 milliards de dollars et une hausse de 8% du chiffre d'affaires à 2,9 milliards de dollars. La perte nette du groupe atteint 135 millions de dollars.

Live Nation

Live Nation, la société mère de Ticketmaster, a fait état d'une perte par action de 53 cents contre un consensus de 18 cents par action au titre du premier trimestre. Ses revenus sont ressortis supérieurs au consensus soutenus par la demande de concerts. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi en hausse de 21 % à 3,80 milliards de dollars contre un consensus de 3,26 milliards de dollars. Le nombre total d'événements est en progression d'environ 13 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 11203.