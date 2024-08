Nette baisse en vue des marchés américains avant le PMI Composite

(AOF) - Les marchés américains devraient continuer à baisser à l'ouverture de cette séance avant la publication de l'indice PMI Composite à 15h45. Les indices devraient donc nettement reculer dans le sillage des places asiatiques : la Bourse de Tokyo a enregistré une baisse de 12,4%, soit la plus importante depuis le krach d'octobre 1987. Les investisseurs craignent une récession aux Etats-Unis, suite à la publication du rapport sur l’emploi décevant vendredi dernier. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq reculent respectivement de 3,98% et de 5,74%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont nettement reculé alors que les dernières statistiques économiques ont alimenté les craintes de récession. Après l’indice des directeurs d’achat (ISM) manufacturier publié jeudi, le rapport sur l'emploi en juillet a déçu, aussi bien au niveau des emplois créés que du taux de chômage. Les déceptions ont également été nombreuses du côté des résultats des sociétés : Intel a connu une chute historique tandis que les revenus et les perspectives d'Amazon sont décevants. Le Dow Jones a perdu 1,51% 39 737,26 points et le Nasdaq Composite recule de 2,43% à 16 776,16 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en juillet et le PMI Composite seront publiés à 15h45.

Les valeurs à suivre

Apple/ Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a vendu près de la moitié de sa participation dans Apple, selon le document 10-Q déposé auprès de la SEC. La société d'investissement de Warren Buffett possédait environ 400 millions d'actions de la firme à la pomme à la fin du deuxième trimestre, représentant un montant de 84,2 milliards de dollars contre 789 millions de titres Apple, trois mois plus tôt. Elle avait déjà réduit sa participation dans Apple de 13% au cours des 3 premiers mois de l'année.

BioNTech

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires de BioNTech s'est élevé à 316,3 millions d'euros, contre 1,44 milliard d'euros il y a un an. "La variation d'une année sur l'autre est principalement due à la baisse des revenus provenant de la vente des vaccins Covid-19 de la société dans le monde entier", explique laboratoire pharmaceutique allemand coté à Wall Street. Sur ce semestre, le groupe accuse de fortes pertes qui ressortent à 1,12 milliard d'euros. Au premier semestre 2023, il affichait un bénéfice de 311,8 millions d'euros.

Delta Airlines

Dans une lettre en réponse aux récents commentaires publics de la compagnie aérienne Delta Airlines et à l'embauche d'un avocat, CrowdStrike a déclaré que les menaces de poursuites judiciaires de Delta ont contribué à un récit trompeur " selon lequel l'entreprise de cybersécurité était responsable des décisions techniques de la compagnie aérienne et de sa réponse à la panne, rapporte le Wall Street Journal.

Nvidia

Alors que les valeurs technologiques américaines sont attendues en forte baisse, Nvidia devrait encore amplifier ce recul car sa prochaine puce phare pour l'intelligence artificielle, la Blackwell B200, pourrait avoir du retard. Selon The Information, elle pourrait subir un retard d'au moins trois mois en raison de défauts de conception.

Tyson Foods

Sur les premiers 9 mois de l'année 2024, les revenus de Tyson Foods s'élèvent à de 39,74 milliards de dollars, en hausse de 0,5 % par rapport à l'année précédente. Son bénéfice d'exploitation ressort à 884 millions de dollars, soit une augmentation de 816 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Le BPA est de 1,25 dollar, en hausse de 1,81 dollar par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2023. Sur cette période, le free cash flow s'élève à 1,09 milliard de dollars, soit une progression de 1,22 milliard de dollars par rapport à l'exercice précédent.